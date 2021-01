Napoli-Fiorentina 6-0, gol e highlights. Doppietta di Insigne, a segno Demme, Lozano, Zielinski e Politano. Video

17 gennaio 2021 a

Il Napoli travolge la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. L'uragano azzurro ha travolto una Fiorentina che ha resistito solo qualche minuto. Gara subito in salita per la squadra di Prandelli che dopo 5 minuti va sotto. La reazione è veemente ma il pari non arriva: al 23e' traversa di Biraghi, poi occasioni di Ribery e ancora dell'esterno.

La doccia gelata arriva in quattro minuti tra il 36' e il 40' quando con i gol di Demme e Lozano di fatto il Napoli chiude la pratica. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il poker di Zielinski con una Fiorentina ormai al tappeto. A inizio ripresa nuova occasione viola: Koulibaly salva sulla linea. Al 72' doppietta di Insigne su rigore. Il Napoli sale a 34 punti agganciando la Roma, la Fiorentina resta a quota 18.

