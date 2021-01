Marta Bassino trionfa nel secondo slalom gigante di Kranjka Gora. Quarto successo stagionale. Il video

17 gennaio 2021 a

a

a

Marta Bassino non finisce di stupire e dopo la vittoria di sabato concede il bis nello slalom gigante di domenica 17 gennaio in Coppa del Mondo a Kranjska Gora. Per lei si tratta della quinta vittoria tra i pali larghi, la quarta stagionale dopo Soelden, Courchevel e ieri sempre sulla pista slovena.

Ha superato la svizzera Michelle Gisin. Marta Bassino, seconda dopo la prima manche, balza dunque al terzo posto della classifica di Coppa del Mondo,guidata sempre dalla slovacca Vlhova (decima al traguardo). Nella seconda manche è scesa in in 2.18.06. A completare il podio la slovena Hrovat. Il successo azzurro completato dal settimo posto di Sofia Goggia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.