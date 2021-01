Sassuolo-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv. Caputo unica punta, torna Gervinho

17 gennaio 2021 a

Torna il derby dell'Emilia Sassuolo-Parma. Calcio d'inizio alle 15 del 17 gennaio alla Mapei Arena per il 18esimo turno della serie A. La squadra di D'Aversa cerca punti salvezza, ma deve fare i conti con una delle squadre più in forma del campionato e con le numerose assenze. Anche il Sassuolo dovrà fare a meno di diverse pedine: Berardi, Boga, Locatelli, Obiang e Bourabia. In avanti spazio all'unica punta Caputo con alle spalle Traoré, Haraslin (favorito su Defrel) e Djuricic. Uomini contati in difesa per il Parma che in avanti punterà sul duo Cornelius-Gervinho

Queste le probabili formazioni. Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, M. Lopez; Traoré, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi. Parma: Sepe; Busi, Iacoponi, Dierckx, Giu. Pezzella; Sohm, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. Diretta tv: ore 15 Dazn (canale 209 su Sky)

