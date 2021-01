Crotone-Benevento, probabili formazioni e dove vederla in tv. Stroppa punta su Simy, Inzaghi ritrova Tuia

17 gennaio 2021 a

Il Crotone alla ricerca disperata di punti dopo le tre sconfitte con Inter, Roma e Verona. In Calabria alle 15 di domenica 17 gennaio arriva il Benevento per un remake delle sfide in serie B dello scorso anno. Lunga la lista degli indisponibili per Stroppa: Molina, Marrone, Benali e Cigarini, oltre allo squalificato Reca. Messias sarà arretrato nella posizione di mezzala vicino a Zanellato e Vulic. In attacco spazio alla coppia Simy-Riviere. Per quanto riguarda il Benevento Pippo Inzaghi ritrova il difensore Tuia che farà coppia con Glilk. A centrocampo Dabo prende il posto di Schiattarella positivo al coronavirus. Unica punta Lapadula con Sau, Insigne e Caprari alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni. Crotone: Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Zanellato, Vulic, Rispoli; Riviere, Simy. All. Stroppa Benevento: Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Dabo, Ionita; R. Insigne, Sau; Lapadula. All. Inzaghi. Diretta tv: ore 15 Sky (canali 202 e 251).

