Fiona May, la figlia Larissa Iapichino vuole saltare più lontano di lei

Fiona May ha fatto sognare gli italiani saltando più lontano possibile vincendo, tra l'altro, due medaglie d'argento alle Olimpiadi (Atlanta 1996 e Sidney 2000) e 2 titoli mondiali (Goteborg 1995 ed Edomond nel 2001) migliorando più volte il primato italiano del salto in lungo che ancora oggi appartiene a lei con il 7,11 stabilito agli Europei di Budapest nel 1998. Ma il record è da qualche anno messo nel mirino da un'atleta speciale per Fiona May, vale a dire sua figlia Larissa Iapichino nata nel 2002 dall'unione con Gianni Iapichino, astista e decatleta toscano.

Larissa negli ultimi anni ha stupito il mondo dell'atletica leggera con una progressione stupefacente nel salto in lungo. Nel 2019 è atterrata a 6,64 e lo scorso agosto a pochi giorni dal suo diciottesimo compleanno ha stabilito il nuovo primato italiano under 20 con 6,80. Si tratta della seconda miglior prestazione italiana di sempre, seconda solo alla mamma Fiona. Si tratta dell'undicesima atleta under 20 di tutti i tempi (la quarta al primo anno di categoria) a soli 2 cm dalla madre. Insomma il record di Fiona trema, ma, comunque vada, resterà in famiglia.

Fiona May sarà ospite domenica 17 gennaio di Quelli che il Calcio alle 14 du Rai 2.

