Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv. Fabian Ruiz assente per Covid

Il Napoli sfida la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona nel lunch match della 18esima giornata della serie A. Calcio d'inizio alle ore 12,30 del 17 gennaio. Vigilia complicata in casa degli azzurri. Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid e tutti i giocatori sono stati sottoposti al tampone. Non c'è stato nessun altro contagiato. Gattuso recupera Manolas mentre dovrà fare a meno di Di Lorenzo squalificato: al suo posto Hysaj. A centro campo Demme insieme a Bakayoko. In avanti Petagna con Lozano, Zienliski e Insigne alle sue spalle. Per la Fiorentina in dubbio Borja Valero: al suo posto potrebbe esserci Bonaventura al fianco di Castrovilli e Amrabat. In attacco maglia sicura da titolare per Vlahovic. Al suo fianco è ballottaggio tra il recuperato Ribery e l'ex di turno Callejon.

Queste le probabili formazioni. Napoli : Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All: Gattuso. Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Callejon. All: Prandelli. Diretta tv: Ore 12,30 Dazn (visibile anche al canale 209 di Sky).

