Quelli che il calcio, oggi domenica 17 gennaio tra gli ospiti Fiona May e Adriano Panatta

Oggi, domenica 17 gennaio, domenica insieme al classico Quelli che il calcio su Rai 2, a partire dalle ore 14. Come al solito sfilata di ospiti durante il programma. Annunciata la presenza di Stefano De Martino, coduttore di Stasera tutto è possibile. Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu lo metteranno alla prova sul suo stesso programma. Ma ci saranno anche Adriano Panatta e Fiona May. Non mancheranno le battute di Dario Vergassola e del bergamasco Omar Fantini. Ancora: Enrico Lucci, Francesca Brienza, il signor Opisso di Enzo Paci che saranno a Rieti dove verranno ricevuti dalla campionessa di salto con l'asta, Roberta Bruni. E non mancheranno Rocco Casalino e Nicola Porro (Ubaldo Pantani). Ancora: Serena Bortone (Barbara Foria) e Sveva Sagramola di Geo&Geo (Brenda Lodigiani). Intervista al virologo Matteo Bassetti di Genova (Paolo Kessisoglu) e letteratura con gli interventi di Gustavo delle Noci (Toni Bonji). La domenica di calcio inizierà dallo stadio Maradona di Napoli, dove all’ora di pranzo la Fiorentina, squadra del cuore di Fiona May, affronterà gli azzurri amati da Fabrizio Rocca, che racconterà dalla tribuna l’ultima mezzora di partita. Alle 15 Crotone-Benevento, con Marcello Cirillo e il comico Carmine Del Grosso; e il derby emiliano Sassuolo-Parma, con la neroverde Sara Peluso e lo scrittore Paolo Nori.

