Coppa America, Luna Rossa perde con Ineos Uk poi vince contro American Magic che si è ribaltata

Una sconfitta e una vittoria per Luna Rossa nella terza giornata della Prada Cup, la Challange di qualificazione verso la Coppa America. Drammatica l'ultima regata nella notte tra il 16 e il 17 gennaio ad Auckland (Nuova Zelanda). L'imbarcazione americana American Magic si è ribaltata nel finale quando era davanti nella sfida con Luna Rossa, così gli italiani hanno portato a casa la regata. La barca statunitense si è impennata ricadendo violentemente sull'acqua rischiando di affondare. Nessun danno per l'equipaggio mentre la barca è stata trainata in porto. Dopo l'incidente la barca italiana ha preso il comando arrivando con calma all'arrivo e riscattando la sconfitta nella prima regata contro Ineos Uk. La vela guidata da Ben Ainslie in questa fase appare imbattibile e nella prima prova ha resistito alla rimonta di Luna Rossa per poi trionfare con ampio margine

Si sono chiusi i primi due round (altri 2 nel prossimo fine settimana). Questa la classifica: Ineos Team Uk 4 punti; Luna Rossa 2; American Magic 0.

