Sampdoria-Udinese 2-1, gol e highlights: illude De Paul, decidono Candreva e Torregrossa | Video

16 gennaio 2021 a

a

a

La Sampdoria vince in rimonta contro l'Udinese a Marassi grazie al neoacquisito Torregrossa prelevato alcuni giorni fa dal Brescia. Il giovane attaccante, entrato al posto di Quagliarella è risultato decisivo nella sfida andata in scena nella serata di sabato 16 gennaio. La partita era iniziata in salita per la squadra di mister Ranieri. Nel primo tempo le migliori occasioni sono state tutte dell'Udinese che ha sfiorato il gol con Lasagna. Mandragora e la traversa colpita da De Paul. E' stato proprio l'argentino a portare in vantaggio i friulani al 10' della ripresa.

Dieci minuti dopo la Samp pareggia: l'arbitro fischia rigore per un contatto in area tra Candreva e Mandragora.

Batte l'ex Inter che realizza con il cucchiaio. I blucerchiati poi riescono a portare a casa i tre punti grazie alla rete segnata da Torregrossa che incorna a rete un cross di Augello.

La Sampdoria sale al decimo posto con 23 punti, l'Udinese resta a 16 punti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.