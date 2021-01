Basket A2 femminile, Pfu Umbertide fa fuori Bolzano 64-48

Foto: oreste testa

PF UMBERTIDE 64

BOLZANO 48

PF UMBERTIDE: Pompei 12, Dell’Olio, Bartolini, Kotnis 15, Speziali, Stroscio 8, Moriconi 4, Paolocci 6, Gambelunghe, Baldi 12, Cassetta, De Cassan 7. Allenatore: Michele Staccini. Vice allenatore: Michele Crispoltoni

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Castellaneta , Luppi NE, Kuijt 16, Chiabotto 3, Piermattei 5, Fabbricini 10, Bonvecchio , Assentato 9, Hafner , Marcello 1, Villarini 4.

Allenatore: Alessandro Pezzi. Vice allenatore: Aldo Baldessarri

ARBITRI: Federico Berger e Davide Mario Silvio Quadrelli di Roma

PARZIALI: 17-6; 20-12, 12-20, 15-10

Lo spauracchio Bolzano viene sconfitto, La Bottega del Tartufo vince il recupero dell’ottava giornata (64-48 il finale) e inizia come meglio non poteva il secondo campionato stagionale, quello da disputare senza la sua giocatrice cardine, il capitano Federica Giudice, per lei stagione finita a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Umbertide prosegue quindi inarrestabile la sua corsa verso la final-eight di Coppa Italia e verso una posizione buona per i play-off. La Pfu non sbagliava l’approccio alla gara e la prima parte del match aveva un’unica protagonista: Aneta Helena Kotnis. L’ala-pivot realizzava i primi 6 punti della partita con Bolzano che era subito costretta a rincorrere una scatenata Pfu (8-3 a 5:18, canestro di Baldi). La Bottega del Tartufo provava l’allungo con Pompei e tripla di De Cassan, giocando una buona pallacanestro e tenendo in mano il pallino del gioco (13-3 a 4:12). Il primo quarto si concludeva 17-6 per Umbertide. Si riprendeva e l’inerzia della partita non cambiava. La tripla di Pompei mandava la Pfu a +12 (25-13 a 7:23), poi Paolocci e Baldi allungavano ancora di più la forbice (29-13 a 5:07, +16). L’umbertidese in forza al Bolzano Chiara Villarini cercava di scuotere le compagne ma il tiro dalla lunga distanza di Stroscio mandava Umbertide a +17 (32-15 a 3:35). Quando suonava la sirena dell’intervallo lungo la Pfu era avanti di 19 punti e aveva la partita saldamente in mano, 37-18, nonostante le basse percentuali al tiro dal campo (52% da due e 40% da tre) con coach Michele Staccini che aveva ruotato tutto il giovane organico a disposizione. Nel terzo quarto Umbertide toccava il massimo vantaggio (41-18 a 8:32, +23) poi subiva un incredibile 0-14 tanto che Bolzano a 3:36 tornava in partita (41-32). Terzo quarto per niente brillante per la Pfu. Quando iniziavano gli ultimi 10 minuti il punteggio era 49-38. Bolzano arrivava fino al -6 (49-43 a 7:15). Poi Umbertide vinceva con le unghia e con i denti, con Pompei che usciva anzitempo per un infortunio alla caviglia tutto da valutare. Intanto con gli altri recuperi giocati ieri sera (Virtus Cagliari-Tesi Livorno 48-78 e Firenze-San Salvatore Selargius 44-65) la classifica comincia a delinearsi in maniera più chiara, con la Pfu che conferma la sua seconda posizione della graduatori con un'altra partita da recuperare, quella contro il San Giovanni Valdarno in programma mercoledì 27 gennaio al “PalaMorandi”.

