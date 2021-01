Verona-Mila 0-1, gol e highlights. Settima vittoria di fila per le rossonere. Video

16 gennaio 2021 a

Il Milan batte 1-0 il Verona in trasferta e centra la decima vittoria in 11 parite di Serie A femminile, la settima di fila. I tre punti sono arrivati grazie alla rete di Natasha Dowie. Un bel colpo di testa sul cross di un'ottima Tucceri Cimini.

Tante le note positive per il mister mister Ganz, iniziando dal quarto clean sheet consecutivo in Serie A, un record per il suo Milan. Bene il centrocampo, risposte positive anche dal fronte offensivo con parecchie occasioni realizzate. Tutti segnali confortarti, che saranno da confermare nel girone di ritorno al via la prossima settimana: si parte domenica, alle 14:30, con l'impegnativa trasferta sul campo della Florentia.

