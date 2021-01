Fano-Gubbio 1-1: a Oukhadda replica Barbuti su rigore

L'italo marocchino porta in vantaggio i rossobù all'80', due minuti più tardi il pareggio dei marchigiani

Luca Mercadini 16 gennaio 2021 a

a

a

Un pari che lascia qualche rimpianto. Non tanto per quello che si è visto in campo, quanto per il vantaggio conseguito un po' a sorpresa a 10' dal termine con Oukhadda che il Gubbio non ha saputo mantenere. Finisce, allora, in parità il derby mare monti tra Fano e rossoblù: 1-1 in una partita dove il Gubbio non ha brillato come in altre circostanze ma avrebbe potuto condurre a termine con un successo.

Tutto secondo copione in casa Gubbio. Cucchietti torna titolare della porta dopo l'infortunio con la doppia frattura alla mandibola. Dietro manca Uggè infortunato, Torrente sposta Ferrini centrale e Formiconi a sinistra con Munoz che torna titolare a destra. In avanti non c'è De Silvestro, al suo posto il giovane Pellegrini vince il ballottaggio con Gerardi.

I primi minuti sono di marca rossoblù, poi esce il Fano con un poker di occasioni. Apre il temuto Barbuti al minuto 11 ma spreca in malo modo davanti a Cucchietti. E' invece il portiere del Gubbio a salvare al 12' su Ferrara lanciato in solitudine in area eugubina. Al 14' ancora Cucchietti protagonista: vola sul palo di destra e sventa il tiro all'angolino. Dal corner ancora un brivido in area rossoblù. Scampato il pericolo la squadra di Torrente si riorganizza e non subisce più la pressione fanese ma dalle parti del portiere di casa non ci sono occasioni per Gomez e compagni.

Nella ripresa un paio di opportunità per i granata con un tiro cross dalla trequarti di Marino che vede Barbuti in ritardo e la palla sfilare sul fondo non distante dalla porta di Cucchietti (53'). La replica del Gubbio è in un pallonetto di Gomez che termina tra le mani di Viscovo (55'). Torrente richiama un gardingo Munoz e inserisce Cinaglia. Il Fano ci riprova con Carponi che spreca in area da buona posizione (74'). Il gol lo trova, invece, il Gubbio all'80' con Oukhadda: l'italo marocchino entra in area in diagonale e di sinistro supera il portiere di casa apparso in ritardo. Neanche il tempo di gioire che il Fano pareggia. Mischia in area e tocco di mano di Formiconi, l'arbitro fischia rigore con un po' di ritardo. Barbuti dal dischetto non sbaglia e sigla il terzo gol stagionale dopo due errori consecutivi dagli 11 metri. Nel finale Gerardi prende il posto di un evanescente Pellegrini, Sainz Maza sostituisce Pasquato. Il Fano ci prova dalla distanza ma Cucchietti è bravo a deviare sopra la traversa. Signorini e Pellegrini ammoniti tra i rossoblù. Finisce 1-1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.