Bologna-Verona 1-0: gol e highlights. Decide rigore di Orsolini | Video

16 gennaio 2021

Il Bologna torna a vincere dopo otto giornate e si lascia alle spalle la crisi. Un Hellas Verona poco lucido sotto porta subisce un brusco stop e perde terreno nella corsa europea.

Al Dall’Ara la squadra di Mihajlovic batte 1-0 quella di Juric, sale a quota venti punti in classifica e traccia un solco netto rispetto alla zona calda. Decisivo il rigore realizzato da Orsolini che ha spiazzato Silvestri (18'). Il penalty era stato concesso proprio per un fallo del portiere scaligero che, dopo aver salvato sullo stesso Orsolini lanciato in porta, è franato poi addosso a Soriano che stava cercando di colpire a rete.

