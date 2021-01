Coppa America, notte cruciale per Luna Rossa: doppia sfida con Ineos Team Uk e American Magic nella Prada Cup

16 gennaio 2021 a

Stanotte terzo round robin della Prada Cup, la gara da cui uscirà lo sfidante di New Zeland per la Coppa America 2021 di vela. Luna Rossa ha ottenuto il primo successo - contro American Magic - e ora proverà a dare fastidio a Ineos Team Uk che per adesso non ha sbagliato un colpo e guida la classifica.

Tra poche ore nella notte tra il 16 e il 17 gennaio - infatti l'imbarcazione italiana scendera in acqua contro entrambi gli avversari: prima Luna Rossa gareggerà contro Ineos Team Uk (ore 3 italiane di domenica 17 gennaio 2021) e poi, a seguire, di nuovo contro American Magic. La classifica: Ineos Team UK 3 punti (su 3 regate disputate); Luna Rossa Prada Pirelli (1 punto dopo 2 regate); American Magic (0 punti dopo 3 sfide).

