Marta Bassino, l'amore per il fidanzato Marco. Oltre allo sci ha la passione per il mare. La foto in bikini

Tutti parlano di lei per le vittorie con gli sci ai piedi. Marta Bassino è la star italiana della neve ma nella vita di tutti i giorni la 26enne di Cuneo condivide molte delle passioni dei suoi coetanei. E' fidanzata con un coetaneo, Marco Casagranda, con il quale divide la casa a Borgo San Dalmazzo.

Oltre alla montagna e alla neve ama anche il mare come si capisce sbirciando il suo profilo Instagram dove ci sono anche diverse foto in bikini che mettono in mostra un corpo in gran forma e un'invidiabile abbronzatura. "Adoro le sfumature di azzurro", scrive la sciatrice in uno degli scatti condivisi l'estate scorsa durante una vacanza in Corsica.

