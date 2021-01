Marta Bassino trionfa nel gigante di Kranjska Gora: terza vittoria della stagione in Coppa del Mondo di sci. Il video

16 gennaio 2021 a

Marta Bassino trionfa nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La piemontese completa le due manche con il tempo di 2’11"90 precedendo la francese Tessa Worley (2’12"70) e la svizzera Michelle Gisin (2’13"36).

Quinto posto per Federica Brignone (2’14"00). A punti anche Sofia Goggia quindicesima ed Elena Curtoni sedicesima. Per Bassino si tratta della terza vittoria in quattro giganti in questa stagione. Questa la classifica generale: 1. Petra Vlhova (Svk) 749 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 635 3. Mikaela Shiffrin (Usa) 525 4. Marta Bassino (Ita) 523 5. Katharina Liensberger (Aut) 465 6. Federica Brignone (Ita) 429.

