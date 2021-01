Bologna-Verona: le formazioni ufficiali, orario e dove vederla in tv

16 gennaio 2021 a

Secondo anticipo, primo di oggi sabato 16 gennaio 2021, in Serie A: Bologna e Verona si sfidano alle ore 15. I rossoblù devono allontanarsi dalla zona retrocessione mentre gli scaligeri vogliono continuare a coltivare sogni europei. Diretta televisiva su Sky. Problema dell'ultimo momento per Tameze, centrocampista del Verona, non risulta neanche in panchina. Mihajlovic punta su Barrov, Juric con Kalinic.

Le formazioni ufficiali: BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato, Barrow. All. Mihajlovic. VERONA (3-5-2): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni, Kalinic. All. Juric.

