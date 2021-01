I 100 anni del Moto Club Spoleto tra eventi e appuntamenti super

Foto: fmi

E’ davvero un calendario di eventi ricchissimo e di qualità quello costruito dal Moto Club Spoleto per il 2021. Il presidente Daniele Cesaretti e i suoi collaboratori hanno fatto le cose in grande, puntando sulle loro certezze e inserendo due novità, per festeggiare a dovere i 100 anni di vita del club. A Spoleto si correrà il primo TT Raid Due Mondi, tappa del campionato italiano e una tappa dell’E Bike Enduro, disciplina che sta attirando tanti appassionati e soprattutto i big dell’enduro che salgono sulle bici elettriche che corrono come moto, quando non sono sulle due ruote a motore. L’appuntamento che ha respiro internazionale è di sicuro quello del TT Raid, anche questo colorato dai big del rally con le case Honda e Yamaha protagoniste assolute, che vedrà impegnati i piloti in tre giorni di gare. “Un evento dal respiro internazionale che si ispira ai grandi raid di moto rally”, sottolinea Cesaretti. Si percorreranno 180 chilometri al giorno, con due prove speciali da 30, sulle strade dell’Umbria, con partenza e arrivo a Spoleto. La grande abbuffata comincia il 23 maggio quando andrà in scena la novità assoluta per l’Umbria, ovvero una tappa del campionato italiano di E-Bike Enduro, alla seconda edizione, per il quale vengono utilizzate E-bike di serie omologate Standard Europeo EN15194, equipaggiate con pacco batterie con tensione nominale di 36V, con un motore ai pedali dotato di potenza nominale massima fino a 250W senza limiti di velocità, equipaggiate con un motore con potenza nominale massima superiore a 250W. “Stiamo al passo con i tempi”, dice ancora Cesaretti. Poi il 2 giugno toccherà alla tappa del campionato italiano di Mini enduro, gara motociclistica di regolarità che si svolge su percorsi di vario tipo, chiusi al traffico, con medie e tempi di impiego prefissati e che vedrà al via 180 ragazzini. Quindi si passa alle due tappe dell’11esima edizione del campionato italiano di velocità in salita, Spoleto-Forca di Cerro del 21 e 22 agosto uniche due tappe in Umbria. E poi ecco il grande evento del 17, 18 e 19 settembre, ovvero il TT Raid Due Mondi, con la tappa del campionato italiano. Le gare di Motorally e Raid Tutto Terreno sono manifestazioni motociclistiche di navigazione tramite Road-Book. Si svolgono su percorsi di vario tipo, aperti al traffico nel rispetto delle norme del codice della strada. Da non dimenticare anche l’organizzazione del National Trophy di velocità, che segue il calendario Civ.

