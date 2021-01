Luna Rossa, vittoria nella seconda regata della Prada Cup: American Magic sconfitta

16 gennaio 2021 a

Luna Rossa vince la sua prima regata della Prada Cup 2021. Nella notte l'imbarcazione italiana ha dominato la sfida contro American Magic ottenendo il primo punto nella corsa alla Coppa America 2021. La seconda giornata di Round Robin si conclude dunque con la doppia sconfitta di American Magic, battuta anche da Ineos Team Uk sempre più in testa alla classifica, in netta difficoltà con il vento medio-leggero affrontato nel golfo di Hauraki ad Auckland in Nuova Zelanda.

La classifica: Ineos Team UK vola a quota 3 punti (su 3 regate disputate) e precede in classifica Luna Rossa Prada Pirelli (1 punto dopo 2 regate) e American Magic (0 punti dopo 3 sfide).

