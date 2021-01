Lazio-Roma 3-0, gol e highlights. Nel derby a segno Immobile, poi doppietta di Luis Alberto

15 gennaio 2021 a

La Lazio si prende il derby della Capitale: 3-0 alla Roma con un grande primo tempo. Così i biancocelesti riescono a dare una sterzata importante a un campionato di Serie A sin qui in parte anonimo e sicuramente in ritardo di classifica rispetto al potenziale della rosa.

Tutto nella prima parte di gara con la Lazio abile a sfruttare i pasticci difensivi della Roma, serata negativa in particolare di Ibanez. dalla sua parte infatti nascono i gol biancocelesti. Al 15' la squadra di Simone Inzaghi va in vantaggio: Ibanez si fa soffiare la palla da Lazzari e poi è Immobile a colpire per l'1-0. Il raddoppio al 24': Lazzari surclassa Ibanez e Luis Alberto in diagonale firma il 2-0. Nella ripresa arriva il tris: Luis Alberto, in serata di grazia, riceve da Akpa Akpro e batte Pau Lopez con un bellissimo destro a giro che vale il 3-0 al 68'. Roma spenta, nel finale ci prova Dzeko ma trova reattivo Reina.

