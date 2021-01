Lazio-Roma 2-0, gol e highlights: il raddoppio di Luis Alberto dopo il vantaggio di Immobile

15 gennaio 2021 a

a

a

Derby a senso unico quello della Capitale, oggi venerdì 15 gennaio 2021: la Lazio alla mezz'ora è in vantaggio di due reti sulla Roma.

Giallorossi in tilt: si sono fatti beccare due volte in contropiede spianando la strada ai rivali con alcuni errori difensivi. Al 15' Lazio avanti con Immobile bravo a sfruttare un errore di Ibanez: 1-0. Il raddoppio poco dopo: al 24' Lazzari mette in crisi ancora un frastornato Ibanez, poi finisce a terra ma si rialza e serve l'assist per Luis Alberto, bravissimo a incrociare col destro per il gol del 2-0. Lazio meglio messa in campo e abile a sfruttare gli errori degli avversari, Roma confusionaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.