Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Smalling titolare. Orario e diretta tv

15 gennaio 2021 a

a

a

Conto alla rovescia per il derby della capitale tra Lazio e Roma. I biancocelesti cercano la svolta in un campionato sin qui all'insegna di alti e bassi che li vede lontani dal vertice e dalla zona Champions. I giallorssi invece vogliono confermare il recente trend positivo per continuare a restare in scia a Milan e Inter. Fonseca recupera Smalling e lo lancia titolare. Fischio d'inizio alle ore 20,45. Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite) e Sky Sport Calcio Uno (canale 251 del satellite).

Pato cerca una squadra in Italia: "La Fiorentina? Un grande club. Milan nel cuore"

Le formazioni ufficiali: LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. (A disposizione: Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Patric, Parolo, Escalante, Lulic, Akpa Akpro, Pereira, Correa, Muriqi). All. Inzaghi. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. (A disposizione: Farelli, Fuzato, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Diawara, Cristante, Podgoreanu, Carles Perez, Pedro, Borja Mayoral). All. Fonseca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.