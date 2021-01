Coppa America, Luna Rossa vince il ricorso. Stanotte la seconda regata della Prada Cup: orario, diretta tv e calendario

15 gennaio 2021 a

Stanotte secondo round robin della Prada Cup, la competizione al largo di Auckland in Nuova Zelanda, dalla quale uscire la sfidante di New Zeland per la prossima Coppa America di vela. Tutti contro Ineos Team Uk: l'imbarcazione britannica ha dominato il primo round robin ottenendo due vittorie tra cui quella contro Luna Rossa preceduta di 28". Ma il team italiano ha fatto ricorso sull'utilizzo dell’outhaul, il tesabase, da parte dei britannici che è stato fatto entrare con un buco nella carenatura principale su cui poggia la vela. Questo buco non è consentito dal regolamento. Il ricorso è stato accettato ma Ineos ha mantenuto la vittoria però dalla prossima regata non potrà più utilizzare questa soluzione con il buco per l'outhaul.

Il calendario prevede stanotte (ore 3 italiane del 16 gennaio) la race 1 tra Luna Rossa e American Magic, a seguire la race 2 tra Ineos contro American Magic. Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Uno (live streaming su Rai Play e Sky Go). La classifica: Ineos 2 punti, Luna Rossa e American Magic 0.

