Derby Roma-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv. Caicedo vicino a Immobile, Fonseca recupera Smalling

Primo derby della stagione, le probabili formazioni. Stasera, 15 gennaio, alle 20.45 c'è Lazio-Roma allo Stadio-Olimpico. Si tratta della prima stracittadina senza pubblico (le due della scorsa stagione si giocarono prima del lockdown). In casa Lazio Inzaghi punterà sulla coppia Caicedo-Immobile. Fuori Fares, mentre Lulic ha recuperato solo per la panchina. In difesa Luiz Felipe dovrebbe essere preferito a Patric. Per quanto riguarda la squadra giallorossa Fonseca riproporrà l'undici schierato contro l'Inter. C'è stato solo un problema per Smalling, ma il difensore inglese ha recuperato.

Queste le probabili formazioni. Lazio: Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko All. Fonseca. Diretta tv: ore 20,45 Sky (numero 202, 249 e 251 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

