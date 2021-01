15 gennaio 2021 a

a

a

Felipe Melo torna ad attaccare Giorgio Chiellini: "Si fa sempre male e parla troppo di ciò che avviene negli spogliatoi". L'ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina sembra proprio non aver digerito quanto scritto dal difensore bianconero e della nazionale nella sua biografia (“Con lui si rischiava sempre una rissa, era il peggio del peggio”) e alla prima occasione utile, un'intervista alla Gazzetta dello Sport, è tornato ad attaccarlo. “Non riesce ad avere continuità nelle partite perché si fa male sempre“, poi ha proseguito: “Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì. I suoi compagni, in Nazionale e nel club, devono avere paura di lui perché se ha parlato di uno che ha giocato in nazionale con lui (Balotelli), magari domani potrebbe farlo con qualcuno che condivide il campo con lui oggi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.