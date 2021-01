Coppa America, Luna Rossa sconfitta al debutto nella Prada Cup. Primo round a primo round a Ineos Uk

15 gennaio 2021 a

Luna Rossa sconfitta al debutto nella Prada Cup, la "qualificazione" verso la Coppa America. Sorpresa nel primo giorno di gare nella serie Challenger ad Auckland in Nuova Zelanda. Il baronetto Ben Ainslie, contro ogni pronostico, ha condotto alla vittoria Ineos Uk battendo appunto l'imbarcazione italiana e American Magic. Il timoniere si è dunque rifatto delle critiche che aveva dovuto subire circa un mese fa per le difficoltà che riscontrava la sua vela. Si è rifatto balzando in testa dopo la prima giornata di gara (due regate): Ineos ha battuto il team statunitense American Magic di un minuto e 23 secondi e quello italiano Luna Rossa Prada Pirelli di 23 secondi.

Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio Luna Rossa sfida gli americani.

