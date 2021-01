Lazio-Roma, Domenico Arcuri accende la vigilia del derby: "Spero in una vittoria giallorossa"

14 gennaio 2021 a

Domenico Arcuri accende la vigilia del derby Lazio-Roma in programma venerdì 14 gennaio allo Stadio Olimpico. Durante la conferenza stampa per fare il punto sulla situazione sulla pandemia ha risposto a una domanda, fuori programma, sulla stracittadina. Arcuri, grande tifoso giallorosso, non si è tirato indietro: "Spero che la Roma vinca il derby. Se preferisco il successo nella partita di domani o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo”.

Un'iscita che ha generato molti commenti anche su Twetter con i tifosi giallorossi e biancocelesti già "caldi" per la sfida di domani sera.

