Atalanta-Cagliari di Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv: Gasperini dà spazio a Miranchuk e Malinovskyi

Appuntamento con la Coppa Italia anche per l'Atalanta, che giovedì 14 gennaio con fischio d'inizio alle 21,15 sfiderà al Gewiss Stadium il Cagliari. Ampio turn over per entrambe le formazioni, con Gasperini che dà spazio dal primo minuto a Miranchuk, Caldara e Muriel, anche se definire quest'ultimo come seconda linea fa un po' impressione, visti i tanti gol realizzati. Nel Cagliari spazio a Pereiro. Davanti Di Francesco punta su Pavoletti. Chi vince affronterà Lazio o Parma.

Queste le probabili formazioni. Atalanta: Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Depaoli, Pessina, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Miranchuk. All. Gasperini. Cagliari: Vicario; Zappa, Pisacane, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Oliva, Caligara; Ounas, Pereiro; Pavoletti. All. Di Francesco. Fischio d'inizio alle 21,15 con diretta tv su Rai2.

