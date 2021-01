Covid, Leclerc positivo. Il pilota della Ferrari ha sintomi lievi ed è isolamento a Monaco

14 gennaio 2021 a

Charles Leclerc positivo al Covid. Il pilota della Ferrari avrebbe sintomi lievi e si trova in isolamento nel Principato di Monaco.

"Il pilota della Scuderia Ferrari Charles Leclerc è risultato positivo al test per Covid 19. Charles ci ha avvisato immediatamente e ha informato tutti coloro con cui è stato in stretto contatto negli ultimi giorni" ha fatto sapere la Ferrari con un tweet. La positività del pilota di F1 è stata scoperta in uno dei consueti test che la scuderia di Maranello sta eseguendo durante la pandemia. Il via del Mondiale di Formula 1 è previsto per il prossimo 28 di marzo con il Gran Premio del Bahrein.

