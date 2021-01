Sassuolo-Spal di Coppa Italia: probabili formazioni, orario e diretta tv. Chi vince sfida la Juventus

14 gennaio 2021 a

Il Sassuolo, nei quartieri alti della classifica della Serie A, prova a sognare anche in Coppa Italia: negli ottavi di finale sfida la Spal, squadra che milità in B, con mirino sui quarti dove aspetta la Juventus dopo il sofferto successo con il Genoa ai supplementari. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva dalle 17.30 su Rai2 e, in streaming, sulla piattaforma Raiplay.it.

Le probabili formazioni: SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Schiappacasse, J. Traoré, Boga; Raspadori. (A disposizione: Consigli, Turati, Piccinini, Toljan, Ayhan, Lopez, Kyriakopoulos, Locatelli, Mercati, Oddei, Djuricic, Caputo, Oddei, Defrel). All. De Zerbi. SPAL (3-4-1-2): Thiam; Spaltro, Vicari, Ranieri; Strefezza, Murgia, Sa. Esposito, Sala; Castro; Brignola, Floccari. (A disposizione: Berisha, Minelli, Tomovic, Sernicola, Missiroli, Valoti, Dickmann, D’Alessandro, Sa. Esposito, Di Francesco, Seck, Jankovic). All. Marino. ARBITRO: Camplone di Pescara.

