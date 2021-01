Coppa America, Luna Rossa inizia la Prada Cup: stanotte la prima regata. Calendario, orari e diretta tv

14 gennaio 2021 a

Scatta stanotte la caccia di Luna Rossa alla Coppa America, il più antico trofeo sportivo al mondo. Si inizia a partire dalle 3 (ora italiana) del 15 gennaio 2021 con il primo round robin della Prada Cup, al largo di Auckland, in Nuova Zelanda. Fino al 22 febbraio tre barche a vela si contenderanno il ruolo di “challenger” per andare a sfidare la miglior barca da regata da quattro anni a questa parte, quella di New Zeland.

Le sfidanti sono: Luna Rossa (Italia), American Magic (Stati Uniti), Ineos Team UK (Gran Bretagna). Il calendario odierno prevede la race 1 tra American Magic e Ineos Team Uk (ore 3), poi a seguire la race 2 tra Ineos Team Uk e Luna Rossa. Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Uno (live streaming su Rai Play e Sky Go).

