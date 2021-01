Milan calciomercato, c'è Mandzukic per l'attacco. I tifosi impazziscono sui social: "Che coppia con Ibra"

14 gennaio 2021 a

Il Milan punta Mario Mandzukic per rinforzare l'attacco. L'indiscrezione arriva da Sport Mediaset: sono stati avviati dei contatti tra la società rossonera e il procuratore del giocatore croato Giovanni Brachini. L'attaccante sta cercando una sistemazione dopo aver risolto il contratto con l’Al Duhail: L'unica incognita è rappresentata dalla condizione: non gioca una partita da marzo. Tuttavia il Milan punta a ripetere un'operazione simile a quella che ha riportato in rossonero Zlatan Ibrahimovic.

Il croato dovrebbe avere il ruolo di vice Ibra. Ma sui social i tifosi rossoneri già sognano una super coppia di attaccanti "di carattere": "Immaginate che stress per le difese: esce Ibra e entra Mandzukic". "Un attacco Ibra, Mandzukic e Rebic è da terza guerra mondiale". Sono solo alcuni dei commenti sulla trattativa in corso.

