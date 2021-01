Diego Perotti, grave infortunio per l'ex Roma: rottura totale del legamento del ginocchio. Ora i giallorossi rischiano di dover pagare l'ingaggio

14 gennaio 2021 a

Diego Perotti, grave infortunio per l'ex Roma: rottura totale del legamento del ginocchio. Il giocatore argentino che in estate si è trasferito in Turchia al Fenerbahce è rimasto gravemente infortunato dopo l'ultima partita contro il Besiktas. Il direttore sportivo del club ha evidenziato ulteriori particolari: "Infortuni di questo tipo succedono solo negli incidenti stradali". Il fantasista potrebbe dunque rimanere fermo dai 5 agli 8 mesi.

La stagione per lui è praticamente finita. Un esito che potrebbe avere delle ripercussioni anche sul bilancio della Roma. Infatti secondo l'accordo stipulato nei mesi scorsi il Fenerbahce avrebbe pagato l'intero ingaggio solo in caso di disputa di almeno 15 partite. Invece Perotti ha giocato solo 4 partite. Dunque i giallorossi con ogni probabilità dovranno pagare i 2,5 milioni di euro di ingaggio. A quel punto il giocatore potrebbe tornare a Trigoria.

