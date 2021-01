Juventus-Genoa: probabili formazioni partita Coppa Italia, orario e diretta tv. Ronaldo in panchina

13 gennaio 2021 a

La Juventus torna in campo stasera mercoledì 13 gennaio 2021 - alle ore 20,45 diretta tv su Rai1 - e affronterà il Genoa a Torino per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Una occasione per mettersi in mostra evitando pericolosi scivoloni in questa settimana di avvicinamento al bigmatch di campionato con l'Inter. Pirlo dovrà fare a meno di sei giocatori: Cuadrado, Alex Sandro, De Ligt, Dybala, McKennie e Chiesa. Spazio dunque a tanti giovani mentre Ronaldo partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni. JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova; Morata, Kulusevski. (A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Wesley, Lucas Rosa, Bonucci, Bentancur, Ramsey, Rafia, Da Graca, Felix Correia, Cristiano Ronaldo). All. Pirlo. GENOA: (3-5-2) Marchetti; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Rovella, Melegoni, Radovanovic, Czyborra; Scamacca, Pjaca. (A disposizione: Paleari, Zima, Cristito, Dumbravanu, Badeij, Eyango, Zajc, Parigini, Lerager, Males, Destro, Shomurodov). All. Ballardini.

