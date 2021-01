Napoli-Empoli: le probabili formazioni, orario e diretta tv. Gattuso ritrova Mertens e Koulibaly per la Coppa Italia

13 gennaio 2021 a

Giorni intensi per il Napoli che, prima delle sfide di campionato con la Fiorentina e di Supercoppa con la Juventus, incrocia oggi mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 17,45 (diretta tv su Rai2) l'Empoli per gli ottavi di Coppa Italia. Gattuso ritrova qualche giocatore in ottica del turn over: Mertens e Koulibaly sono di nuovo a disposizione. I toscani giocheranno invece senza pressioni: primi in Serie B non hanno niente da perdere.

Le probabili formazioni: NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. (A disposizione: Ospina, Contini, Hysaj, Maksimovic, Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Llorente). All. Gattuso. EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic; S. Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Olivieri, Matos. (A disposizione: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Zeppella, Parisi, Mancuso, La Mantia, Stulac, Moreo, Haas, Viti). All. Dionisi. ARBITRO: Giua (Olbia).

