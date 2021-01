Rugby Terni, tornano in campo i Draghi Under 16 e 18

Ma per ora solo allenamenti senza contatto secondo il protocollo Fir

Tornano in campo gli Under 16 e Under 18 della franchigia Red Union Rugby Club, nata dall'accordo tra Terni Rugby e Orvietana Rugby. Allenamenti senza contatto per ora, ma potendo utilizzare le strutture del campo dei Draghi in via del Cardellino. La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato il nuovo protocollo per l'organizzazione degli allenamenti e dell'attività federale, aggiornato rispetto alla versione del 27 ottobre 2020. Le attività di interesse nazionale autorizzate dal protocollo comprendono TOP10, Serie A maschile e femminile, Serie B, Serie C Girone 1, Under 18 e Under 16 maschile. In base al nuovo protocollo sarà possibile svolgere fino al 31 gennaio 2021 allenamenti senza contatto e sarà possibile per i club prevedere l'utilizzo della palestra e degli spogliatoi nel rispetto dei principi di distanziamento. Dal 1° febbraio 2021, per tutte le società partecipanti ai campionati di interesse nazionale, sarà autorizzata la regolare ripresa degli allenamenti di contatto, degli allenamenti congiunti e delle amichevoli. La ripresa delle competizioni di interesse nazionale, così come definite dalla tabella Coni in base alle disposizioni ad oggi in vigore ed all'evoluzione della pandemia, è prevista per domenica 7 marzo. L'aggiornamento tiene conto, oltre che del protocollo attuativo delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dpcm del 3 dicembre 2020, della lista aggiornata delle attività di preminente interesse nazionale pubblicata dal Coni. Il protocollo è pienamente aderente alle disposizioni attualmente vigenti in tema di tutela della salute pubblica, la cui stretta osservanza ha guidato e continua a guidare l'operato della struttura federale.

