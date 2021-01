Fiorentina-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Eriksen regista in Coppa Italia

13 gennaio 2021 a

a

a

Archiviato il pareggio in campionato contro la Roma (2-2), l'Inter di Antonio Conte si tuffa nella Coppa Italia. Alle ore 15 a Firenze - diretta tv su Rai1 - sfida con la Fiorentina valevole per gli ottavi di finale: chi vince passa il turno e nei quarti sfiderà il Milan (vittorioso sul Torino ai calci di rigore). Oltre al previsto turn over, grande novità tattica in casa nerazzurra: Conte schiera Eriksen titolare e da regista.

Milan-Torino 5-4 dopo i calci di rigore, il tiro decisivo di Calhanoglu: rossoneri ai quarti di Coppa Italia | Video

Le probabili formazioni. FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; M. Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic. All. Prandelli. (A disposizione: Dragowski, Caceres, Ger. Pezzella, Dalle Mura, Barreca, Krastev, Duncan, Bonaventura, Eysseric, Montiel, Kouame). All. Prandelli. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Sanchez, L. Martinez. (A disposizione: Radu, Padelli, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Lukaku). All. Conte. ARBITRO: Massa di Imperia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.