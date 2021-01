Milan-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv. Leao guida l'attacco rossonero

12 gennaio 2021 a

Milan e Torino tornano a duellare a distanza di tre giorni dalla sfida di campionato. Alle 20.45 a San Siro è in programma la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Pioli concederà un po' di riposo agli elementi del centrocampo e della difesa, mentre in avanti le scelte sono obbligate: Leao e Hauge. Spazio dal primo minuto a Musacchio, Dalot e Brahim Diaz. Il Toro dovrà fare a meno di Belotti che non è al 1005. Dunque ci sarà Zaza vicino a Verdi.

Queste le probabili formazioni. Milan: Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Leao. Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Rincon, Segre, Meite; Gojak; Verdi, Zaza. Diretta tv: Ore 20,45 Rai 1 e Rai Play.

