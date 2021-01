Nicolò Zaniolo, la confessione di Madalina Ghenea: "Presunto flirt nato da un messaggio scritto dal mio manager"

12 gennaio 2021 a

a

a

Nicolò Zaniolo scaricato via social dalla modella Madalina Ghenea che con una storia su Instagram ha voluto mettere ancora una volta in chiaro che non c'è nessun flirt con il giocatore della Roma. Il 21enne centrocampista è finito al centro della bufera per aver lasciato, proprio nei giorni in cui impazzava il gossip su di lui, la ex fidanzata Sara Scaperrotta che aspetta un bambino da lui.

Le voci della presunta relazione, stando alla versione della modella, sarebbero nate dopo alcuni scambi "affettuosi" di messaggi su Instagram. Nei giorni caldi in cui si rincorrevano le voci sulla nuova relazione un fan aveva chiesto a Madalina "ti posso baciare tutto il tempo?". Dal suo profilo era partito un "Tu che ne dici?" rivolto proprio a Zaniolo. Ma ora arriva il colpo di scena: "Quella risposta è stata scritta dal mio manager che gestisce la pagina Instagram. Ho lasciato a lui il social perché non avevo tempo", ha detto la modella durante la diretta.

Non tutti però credono alla bontà della versione che, per alcuni, sarebbe arrivata solo per riparare alla bufera che si è scatenata quando è stata resa nota la presunta relazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.