Lazio-Roma, derby sotto osservazione anche senza tifosi: pericolo assembramenti fuori dallo stadio

12 gennaio 2021 a

Venerdì 15 gennaio alle 20.45 andrà in scena il derby Lazio-Roma. Si tratta della prima stracittadina senza pubblico. I due derby della scorsa stagione, infatti, si disputarono entrambi prima dell'inizio del lockdown. La vigilia, per quanto riguarda l'ordine pubblico, è meno tesa, tuttavia, stando a quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport del 12 gennaio l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha assegnato alla partita il rischio uno.

Vengono monitorati costantemente i social perché il timore è che alcuni gruppi di tifosi possano organizzarsi per radunarsi all'esterno dello Stadio Olimpico per accompagnare l'ingresso dei pullman delle due squadre per poi seguire la partita fuori dai cancelli creando dei pericolosi assembramenti che, con la pandemia ancora in corso, possono trasformarsi in focolai di contagio.

