Cru, Repace eletto presidente per la sesta volta: ecco la sua squadra



Tre i nomi nuovi: Allegrucci, Giovagnola e Vicaroni nel Consiglio direttivo

12 gennaio 2021

a

a

Luigi Repace per la sesta volta è stato rieletto presidente del Cru, Comitato regionale umbro della Figc-Lnd. L'assemblea elettiva di Prepo, sede del Cru, non ha fatto altro che scegliere l'unico candidato. Che, una volta proclamato a capo del calcio umbro per i prossimi 4 anni, ha presentato la nuova squadra. Il Consiglio direttivo sarà composto da Francesco Allegrucci, Salvatore Avola, Carlo Emili, Marco Giovagnola, Giampiero Micciani, Danilo Paciotti, Claudio Tomassucci, Piero Vicaroni. Tre i nomi nuovi: Francesco Allegrucci (un passato nel volley, baseball e sport equestri che si occuperà di marketing), Marco Giovagnola (ex Pievese e vicino al mondo del settore giovanile) e Piero Vicaroni (ex presidente del Villabiagio). Il Collegio dei revisori dei conti sarà rappresentato da Marco Granocchia Ranocchia, Alessio Mancini, Riccardo Nicolini, Roberto Raminelli, Massimo Sorci. Delegati assembleari: Valter Boschetti, Enzo Graziani, Walter Parisse, Silvano Petturiti. Responsabile calcio a 5: Simone Ortenzi.

