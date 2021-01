Perugia, il campo di Prepo intitolato ad Alfio Branda

Alla cerimonia presenti Sibilia, Repace, la governatrice dell'Umbria Tesei e il sindaco Romizi

La giornata che ha incoronato Luigi Repace ancora una volta presidente del Cru (Comitato regionale umbro della Figc-Lnd) ha vissuto anche di altri momenti importanti ed emozionanti. A cominciare dall’intitolazione, con una targa ben visibile, del campo sportivo di Prepo attiguo alla sede del Cru ad Alfio Branda, storico presidente del Comitato. nonché del Coni Provinciale di Perugia, scomparso qualche mese fa. A tal proposito il presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha affermato: “E’ giusto ricordare chi ha dato lustro a questo movimento e non è più fisicamente presente tra di noi”. Poi, sul momento che attraversa lo sport: “E’ un momento fondamentale per i valori che esprime verso i nostri giovani. Dobbiamo guardare al futuro per tornare a quella normalità che tutti noi desideriamo. Ringrazio le società che resistono e spero che i sacrifici che fanno possano essere messi alle spalle presto”. Alla cerimonia erano presenti anche Cosimo Sibilia, presidente della Lnd e Andrea Romizi, sindaco di Perugia.

