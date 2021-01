Coppa Italia, il calendario delle sfide dal 12 gennaio 2021 e dove vedere le partite in tv in chiaro. Subito Milan-Torino

12 gennaio 2021 a

Coppa Italia, una delle grandi esclusive Rai per il calcio in chiaro. Tra ottavi, quarti e semifinali, da oggi martedì 12 gennaio a mercoledì 10 febbraio si giocheranno 16 partite in 28 giorni. Un programma fittissimo, al quale si aggiunge anche la Supercoppa, Juve-Napoli, in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio.

Il quadro degli ottavi, con l'ingresso nel tabellone principale delle prime otto teste di serie, si aprirà con Milan-Torino, stasera martedì 12, in diretta dal Meazza di San Siro, su Rai1 alle 20.45.

La giornata clou degli ottavi sarà mercoledì 13, con una staffetta tra Rai1 e Rai2 praticamente senza soluzione di continuità tra le 15.00 e le 23.00: si comincia con Fiorentina-Inter, in diretta dal "Franchi" sulla rete ammiraglia. Alle 17.45 trasferimento su Rai2 per Napoli-Empoli, con un "derby" tutto azzurro tra i campani e una delle due squadre di Serie B sopravvissute. Poi di nuovo su Rai1: dopo il Tg1 ecco Juventus-Genoa.

Giovedì 14 la chiusura del programma della prima tranche, con altre due partite, entrambe su Rai2. Alle 17.30 Sassuolo-Spal e alle 21.15, dopo il Tg2, Atalanta-Cagliari. Tutti i match di Coppa Italia saranno visibili anche in streaming su RaiPlay.

