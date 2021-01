Spezia Sampdoria 2-1: gol e highlights. Reti di Terzi, Candreva e Nzola | Video

11 gennaio 2021 a

Spezia-Sampdoria finisce 2-1 per i padroni di casa che si aggiudicano il derby ligure in Serie A. I gol sono stati siglati da Terzi al 20' per i locali, acciuffati quattro minuti dopo da Candreva per il momentaneo 1-1. Nella ripresa, partita decisa al 61' dalla rete di Nzola su rigore. Tre punti fondamentali per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che salgono a 17 punti in classifica, mentre i blucerchiati perdono l'occasione per fare un balzo in classifica, restando fermi a 20 punti. Di seguito i video delle tre marcature della serata, che concludono la giornata di Serie A. Da martedì, via agli ottavi di Coppa Italia.

