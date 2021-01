Coppa Italia, il Milan ci punta. Pioli: "Vogliamo provare ad arrivare in fondo"

11 gennaio 2021 a

Il Milan corre al primo posto della classifica, ma pensa anche alla Coppa Italia. Lo ammette Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri: "Per arrivare in fondo ci sono cinque partite. Noi ci proveremo". Ai microfoni di Milan Tv, alla vigilia della partita degli ottavi di finale contro il Torino, il tecnico fa capire che tra gli obiettivi c'è anche la Coppa. E spiega: "La squadra è giovane e ha voglia, più giochiamo e meglio è. Non ci spaventa di certo scendere in campo ogni tre giorni. Anzi è proprio quello che vogliamo. Certamente cresciamo di più attraverso le partite che negli allenamenti. Speriamo di far bene già contro il Torino".

