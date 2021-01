Spezia-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv. Keita Balde parte dall'inizio

11 gennaio 2021 a

a

a

Spezia-Sampdoria chiude la 17esima giornata del campionato di serie A. Calcio d'inizio alle 20.45 dell'11 gennaio allo stadio Alberto Picco. Italiano recupera Estevez e Chabot che hanno scontato le rispettive squalifiche. L'argentino sarà schierato a centrocampo al fianco di Agoumè e Pobega. In attacco spazio al tridente composto da Gyasi, Nzola e Farias. Per quanto riguarda la Sampdoria di Ranieri tiene banco il ballottaggio tra Keita Balde e Verre per un posto al fianco di Quagliarella. Ranieri ritrova Ekdal a centrocampo.

Queste le probabili formazioni. Spezia Provedel; Marchizza, Chabot, Terzi, Ferrer; Estevez, Agoume, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Candreva; Keita Balde, Quagliarella. All. Ranieri. Diretta tv: Sky (Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport numero 251 del satellite).

