Basket A2 femminile, la Pfu perde capitan Giudice: stagione finita

Saltato il legamento crociato della top scorer di Umbertide nota per il doppio impegno sul parquet di gioco e in ospedale come infermiera

La Pfu, Pallacanestro Femminile Umbertide, perde il proprio capitano Federica Giudice che ha subito, durante la sessione di allenamento di venerdì, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Una notizia che ci rattrista profondamente - spiega il club in una nota -. Mentre la nostra squadra, con grande dedizione, stava lavorando per raggiungere le Final Eight di Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva, la stella polare del roster bianco-azzurro subisce un grave infortunio. Non troveremo mai le giuste parole per descrivere l'impegno di Federica nel portare in alto il nome della PFU e di tutta la cittadina di Umbertide in questi anni. Una ragazza straordinaria che, in questa stagione, è divenuta famosa anche grazie al suo doppio impegno di cestista ed infermiera. Una ventenne in grado di conciliare lo studio, il servizio in ospedale e lo sport senza problemi. Un esempio per tutti. Ci mancherà sicuramente il grande apporto del capitano per il prosieguo della stagione, top scorer della squadra, ma soprattutto punta di diamante capace di prendere per mano le proprie compagne e guidarle verso importanti vittorie".

