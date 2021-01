Calciomercato, Juventus: arrriva Abdoulaye Dabo, giovane talento del Nantes

11 gennaio 2021 a

La Juventus pensa al futuro e ingaggia uno dei il giovane Abdoulaye Dabo, considerato uno dei maggiori talenti della Francia. E' il sito Footmercato ad annunciare che il club bianconero dovrebbe finalizzare già nella giornata di oggi l'acquisto del giocatore dal Nantes. Il centrocampista ha 19 anni e oggi dovrebbe sottoporsi alle visite mediche per arrivare in prestito con diritto di riscatto per 1.5 milioni di euro. Dabo è già entrato nella storia del Natnes: è stato il giocatore più giovane di sempre a firmare un contratto da professionista. Aveva sedici anni e due stagioni fa ha debuttato in Ligue 1.

