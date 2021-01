Ciclocross, il Velo Club Assisi Bastia sul podio ai campionati italiani

A Lecce decisivo il tempo di Filippo Susta giunto terzo

Il Velo Club Assisi Bastia sale sul podio nei campionati Italiani Ciclocross disputati a Lecce, nella suggestiva cornice del parco Belloluogo, su tracciato disegnato dall’ex campione Vito Di Tano.

La squadra umbra, presieduta da Luca Battistelli, è salita sulle prime posizioni grazie al tempo ottenuto da Filippo Susta giunto terzo. “Un risultato che ripaga tutta la squadra dei sacrifici svolti in questi ultimi mesi di allenamenti e di trasferte – commenta Battistelli -. Anche qualche piccolo rammarico dal momento che la partenza non è stata delle migliori per i colori del Velo Club. Filippo, infatti, si è trovato bloccato nella pancia del gruppo e ha dovuto rincorrere a lungo la testa della gara. Una gran rimonta che lo ha portato a una manciata di secondi dalla vittoria. Bella gara anche per gli altri due atleti in gara; Pietro Battistelli ha concluso al 35° posto e Diego Bugiantella al 41°. Anche per loro purtroppo la partenza non è stata delle migliori e risalire la china è sempre complicato. I complimenti e i ringraziamenti vanno davvero in egual misura a tutti i ragazzi, senza dimenticare le due colonne del settore giovanile del team umbro; il DS Fabio Governatori e l'allenatore (nonché atleta) Fabrizio Cavalieri. Un enorme plauso, infine, va anche all'amatore Marco Broccatelli che ha voluto prendere parte alla manifestazione anche senza velleità di piazzamento. Ciononostante Broccatelli nella gara master svoltasi ieri, si è piazzato al 15° posto della sua categoria. Un esempio di cosa significa passione per lo sport”.

