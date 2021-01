Juventus-Sassuolo 3-1: gol e highlights. Reti di Danilo, Defrel, Ramsey e Ronaldo | Video

10 gennaio 2021 a

a

a

Juventus-Sassuolo finisce 3-1 grazie ai gol di Danilo, Ramsey e Ronaldo per i bianconeri e Defrel per i neroverdi. Una partita muscolare e fallosa su entrambi i fronti, molto difficile per gli uomini di Pirlo che nel primo tempo hanno dovuto fare i conti con i forfait anticipati per problemi fisici di McKennie e Dybala, toccato duro. Botta anche per Chiesa, uscito zoppicando nel secondo tempo. Video: le reti tutte nella ripresa: al 51' passa la Juventus con una gran botta da fuori area di Danilo. Al 59' pari di Defrel, all'82' Ramsey su assiste di Frabotta e infine Cristiano Ronaldo per il primo gol del 2021.









.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.